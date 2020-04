Coronavirus: i 5 fattori chiave che hanno in comune le persone che muoiono

Questa settimana i casi di coronavirus nel mondo hanno colpito due milioni, sollevando serie preoccupazioni sulla vasta diffusione del virus.

Il Covid-19 ha effetti molto diversi su persone diverse, con alcune che manifestano solo sintomi lievi e altre che richiedono assistenza medica nell’unità di terapia intensiva.

Coronavirus: quali sono i fattori di rischio, quali soggetti rischiano di più terapia intensiva e morte

Ora, sembra che esistano cinque fattori chiave in grado influenzare il rischio di soffrire di sintomi estremi o addirittura di morire per COVID-19.

Il COVID-19 è una nuova malattia e ci sono informazioni limitate sui fattori di rischio per le malattie gravi. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili e dell’esperienza clinica, gli adulti più anziani e le persone di qualsiasi età che hanno gravi condizioni mediche di base potrebbero essere a maggior rischio di malattie gravi da COVID-19.

Ecco un riepilogo dei cinque fattori chiave che le persone che muoiono di COVID-19 hanno in comune. Leggi anche i nuovi ceppi di coronavirus simili al Covid-19 scoperti nei pipistrelli.

Coronavirus, i cinque fattori di rischio: età

Gli studi hanno dimostrato che le persone di età superiore ai 70 anni sono maggiormente a rischio di morte per COVID-19.

In uno di questi studi, i ricercatori di Wuhan, la città dove è iniziata l’epidemia di coronavirus, hanno analizzato 191 pazienti con coronavirus in due ospedali.

L’analisi ha indicato che esiste una relazione tra l’età e il rischio di morte, indipendentemente da eventuali condizioni preesistenti.

Zhibo Liu, coautore dello studio, ha dichiarato: “I risultati peggiori nelle persone anziane possono essere dovuti, in parte, all’indebolimento del sistema immunitario correlato all’età e all’aumento dell’infiammazione che potrebbe promuovere la replicazione virale e risposte più prolungate all’infiammazione , causando danni permanenti al cuore, al cervello e ad altri organi.”

Coronavirus, i cinque fattori di rischio: genere

La scorsa settimana, nuovi dati hanno rivelato che gli uomini hanno più probabilità delle donne di morire di coronavirus, sebbene la ragione di ciò rimanga poco chiara.

In Italia, gli uomini rappresentano il 53% dei casi, ma il 68% dei decessi, e in Grecia il numero di casi legati alla popolazione maschile è del 55%, mentre equivalgono al 72% dei decessi.

Ciò include le persone con malattie polmonari croniche, asma da moderato a grave, patologie cardiache, diabete, patologie epatiche e renali.

Mentre la ragione di ciò non è chiara, alcuni scienziati suggeriscono che il tasso di mortalità potrebbe essere attribuito agli uomini che prendono la pandemia “meno seriamente” delle donne.

Parlando con HuffPost Canada, Diana Sarosi, direttrice della politica e delle campagne per Oxfam Canada, ha dichiarato: “Le donne sono molto più preoccupate per ciò che stanno vedendo in termini di impatti di vasta portata e di lungo termine di questa pandemia.”

Coronavirus, i cinque fattori di rischio: patologie pregresse

Le persone con condizioni di salute di base problematica hanno anche un rischio maggiore di morire di coronavirus. Ciò include le persone con malattie polmonari croniche, asma da moderato a grave, patologie cardiache, diabete, patologie epatiche e renali.

Il professor Fan Chung, un esperto di medicina respiratoria all’Imperial College di Londra, ha dichiarato: “È una nuova infezione, ma dalla nostra esperienza nella gestione delle epidemie influenzali, sappiamo che le persone con varie patologie peggioreranno. Un articolo è appena stato pubblicato sul New England Journal of Medicine, che ha esaminato i primi 1.001 casi a Wuhan. Le cifre hanno mostrato che quelli con diabete, ipertensione, malattie cardiache, BPCO, cancro e malattie renali, sono andati peggio.”

Coronavirus, i cinque fattori di rischio: obesità

Le persone in sovrappeso hanno anche un aumentato rischio di morte per coronavirus. Il mese scorso, un audit del SSN ha rivelato che quasi i due terzi dei pazienti che si ammalano gravemente di coronavirus sono obesi.

Secondo lo studio, il 63% dei pazienti in terapia intensiva negli ospedali del Regno Unito a causa del virus killer sono sovrappeso, obesi o patologicamente obesi.

Nel frattempo, il professor Jean-François Delfraissy, il principale epidemiologo francese, ha anche avvertito che le persone in sovrappeso hanno un rischio maggiore: “Questo virus è terribile, può colpire i giovani, in particolare i giovani obesi. Coloro che sono in sovrappeso hanno davvero bisogno di stare attenti. Questo è il motivo per cui siamo preoccupati per i nostri amici in America, dove il problema dell’obesità è ben noto e dove probabilmente avranno più problemi a causa dell’obesità”.

Coronavirus, i cinque fattori di rischio: sistema immunitario compromesso

Infine, le persone immunodepresse, ovvero il cui sistema immunitario non è così forte ed equilibrato come dovrebbe essere, hanno anche un rischio maggiore di morire.

Molte condizioni possono causare l’immunodepressione di una persona. Ciò include il trattamento del cancro, il fumo, il trapianto di midollo osseo o di organi, le deficienze immunitarie, l’HIV o l’AIDS scarsamente controllato e l’uso prolungato di corticosteroidi e altri farmaci che indeboliscono il sistema immunitario.