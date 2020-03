Coronavirus, I fatti vostri, puntata 18 Marzo su Rai2: da Giancarlo Magalli infermiere guarito da Ebola ora in prima linea allo Spallanzani

I fatti vostri riaprono i battenti anche oggi e, naturalmente, lo fanno con una puntata fortemente dedicata al coronavirus.

Nella puntata de I Fatti vostri, in onda su Rai2 oggi, mercoledì 18 marzo alle 11, Giancarlo Magalli entra nelle case degli italiani raccontando le vicende di Giovanni Zampino e Leonardo Greco, da poco usciti dalla terapia intensiva.

Sono due dei principali casi attorno a cui l’opinione pubblica si sta stringendo, in tempi di coronavirus per alimentare la speranza, gli auspici, e anche per esser vicini a coloro che soffrono, e a tutti coloro i quali con una formidabile abnegazione, si impegnano tutti i giorni, come medici o infermieri, per lottare contro questa pandemia.

I fatti vostri, puntata 18 Marzo su Rai2: coronavirus, interviste a guariti e caso Ebola

I due, in puntata, lanceranno un messaggio al fine di persuadere la gente a non sottovalutare la pericolosità del nuovo virus. E poi, il prof. Francesco Landi – primario riabilitazione geriatrica del Policlinico Agostino Gemelli di Roma – fornirà degli interessanti consigli sulle precauzioni che devono essere prese soprattutto dagli anziani in questi tempi di emergenza sanitaria.

Seguirà, come detto, la narrazione di Stefano Marongiu, guarito da ebola, che oggi è in trincea contro il coronavirus. Infermiere, nel 2015 si beccò l’Ebola e rimase isolato e curato per 28 giorni all’interno dell’istituto di Malattie infettive. Oggi è lui a essere in prima linea nella battaglia dello Spallanzani contro la pandemia da Covid-19.

Infine la testimonianza di un padre, Nicola: sua figlia Alessia, di appena un mese e mezzo, è risultata positiva al coronavirus insieme alla mamma. E quella di un’altra mamma, che è risultata positiva, ha partorito una bimba che per fortuna non infetta da coronavirus.