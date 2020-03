Coronavirus, I Fatti Vostri, storie e aggiornamenti con Giancarlo Magalli oggi 26 Marzo 2020

In questi minuti sta tornando in onda il noto programma I Fatti vostri, come da abitudine: e come da abitudine, in questi giorni di pandemia, al centro della trasmissione di saranno tutte le ultime news sul Covid-19.

Sarà dunque imperniata sul Coronavirus, la puntata odierna de I Fatti Vostri, con tante storie e aggiornamenti con Giancarlo Magalli.

Le ultime novità dall’Italia, gli aiuti alle famiglie indicati dal Governo per l’emergenza, la diffusione del coronavirus: di tutto questo Giancarlo Magalli parlerà in studio, insieme all’esperto di istituti di credito, Massimo Masi a “I Fatti vostri”, in onda adesso, oggi, giovedì 26 marzo, alle 11.00 su Rai2.

Nel corso della puntata, ospite anche Maria Teresa Ruta, che racconterà come sta vivendo questa fase con la famiglia divisa tra Milano, Roma e Torino.

Stefano Cardinale, un italiano che vive a Shangai, parlerà invece della sua esperienza in Cina. E ancora, ecco il giornalista Alessandro Allocca, da anni stabile in Inghilterra, che parlerà dellle preoccupazioni per la Royal Family, specie per la Regina Elisabetta e il principe Filippo dopo la notizia che Carlo d’Inghilterra è positivo al COVID-19.

Tra le storie belle nel fosco di questa emergenza, Magalli parlerà di quella, bellissima, di una mamma che ha partorito in casa con l’aiuto, al telefono, del 118.e in onda