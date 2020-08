Coronavirus, i medici avvertono: il gel per le mani causa eritemi se esposti al sole

I medici hanno emesso un avvertimento urgente sull’uso del disinfettante per le mani al sole, dato che le temperature sono salite alle stelle in tutta Europa questa settimana.

Ma i medici hanno avvertito che in alcuni casi i gel per le mani a base alcolica possono reagire con la luce solare, causando dolorose ustioni e vesciche.

Parlando con Mirror Online, il dottor Simran Deo ha spiegato: “Se trascorrerai lunghi periodi di tempo alla luce solare diretta, l’uso di gel per le mani a base di alcol potrebbe rischiare di causare danni alla pelle. Mentre la causa di questa reazione non è ancora del tutto chiara, è noto che gli alcogel possono aggravare l’eczema , così come l’esposizione al sole.”

Coronavirus, occhio all’esposizione al sole: il dinsinfettante per le mani causa ustioni

Un frequente uso di gel alcolico può portare a infezioni, che possono apparire e sembrare una bruciatura quando l’area diventa rossa.

Mentre pulire regolarmente le mani è un modo essenziale per limitare la diffusione di Covid-19, le persone con patologie cutanee preesistenti dovrebbero provare a usare sapone e acqua, anziché disinfettanti per le mani quando possibile, secondo il dottor Deo.

“L’uso di sapone e acqua rimane il modo più efficace di lavarsi le mani dopo essere entrati in contatto con superfici portatrici del virus – ha consigliato – ma ciò non è sempre possibile quando si è fuori casa e può portare alla stessa reazione se le creme idratanti non vengono utilizzate dopo frequenti lavaggi delle mani.”

Il dottor Deo ha aggiunto che, in alternativa, indossare guanti può ridurre il rischio di ustioni e formazione di vesciche, sebbene non siano ideali. “Potresti voler indossare dei guanti per proteggere le mani, ma è importante ricordare che anche questi potrebbero captare il virus, quindi cerca di non toccarti il ​​viso o il telefono quando li indossi. Se tocchi superfici condivise, come sui trasporti pubblici, indossa guanti e gettali nel più breve tempo possibile.“