Coronavirus, i nuovi casi scendono sotto i mille: 996 da ieri (148 nel Lazio). Le vittime sono 6. 

La notizia ‘buona’, è che nelle ultime 24 ore i nuovi contagi da coronavirus sono tornati sotto l’ordine dei mille, 996 per l’esattezza, a fronte di ben 269.214 italiani ‘toccati’ dal virus dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Per quel che riguarda le vittime, da ieri ne sono state registrate 6, ed è anche questo un dato positivo nell’ambito del report quotidiano del ministero della Salute, diffuso dalla Protezione civile. Ad oggi, complessivamente, l’Italia conta 35.483 decessi a causa del coronavirus.

Nel Lazio nuovi 148 casi, D’Amato: “Tutto sotto controllo”

Sardegna a parte, al momento la regione ‘messa peggio’ (ma per contagi ‘importati’, va sottolineato), se nella sola Lombardia si registrano 135 nuovi casi e 2 morti (con 117 nuovi contagi anche in Emilia), non va certo meglio nel Lazio, dove i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 148.

Tuttavia, come ha tenuto a spiegare alla stampa l’assessore regionale Alessio D’Amato, “Su oltre 13 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 148 casi di questi 75 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 44%) e calano i casi con link dalla Sardegna (circa 34%)“. Quindi D’Amato ha poi fato riferimento ad atri casi che stanno ‘angustiando’ la Capitale come i “ventisette casi del cluster della struttura ‘San Giovanni di Dio, Fatebenefratelli’ di Genzano (dove sono stati riscontrati positivi 25 ospiti e 2 operatori), che ospita pazienti adulti con disagio mentale” dove, ha tenuto a rimarcare D’Amato, “è in corso l’indagine epidemiologica”, aggiungendo anche che la situazione “è sotto controllo”.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max