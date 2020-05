Coronavirus, il futuro il test facendo la tosse sul proprio smartphone

Il coronavius potrebbe presto essere rilevato tossendo sul tuo smartphone. Questo è possibile secondo un team di ricerca americano che lavora su un sensore che può collegarsi al telefono e darti una diagnosi entro 60 secondi.

Si spera che il sensore sarà disponibile nei prossimi tre mesi, con il dispositivo che avrà un costo di circa 55 dollari.

Il coronavirus potrebbe presto essere rilevato “entro un minuto” tossendo sul tuo smartphone

Il leader del progetto, il professor Massood Tabib-Azar, dell‘Univesity of Utah, pensa che il gadget possa svolgere un ruolo utile nel tracciare i contagi di Covid-19. “Abbiamo iniziato questo progetto circa 12 mesi fa. L’idea principale era quella di consentire alle persone di avere il proprio sensore personale per rilevare Zika nei luoghi in cui viaggiano. Il piano è di programmarlo per identificare invece il Covid-19.”

Il prototipo per il dispositivo è largo solo circa un pollice ed è progettato per collegarsi allo smartphone proprio come farebbe un caricabatterie.

Un utente deve quindi tossire, starnutire o persino soffiare sul sensore affinché inizi a funzionare. Tutto ciò di cui il sensore ha bisogno è una minuscola goccia di saliva per determinare se hai Covid-19 o no.

Il piano prevede che il sensore cambi colore in modo da sapere se si è contagiati o meno di coronavirus. I risultati verranno visualizzati anche sullo schermo dello smartphone tramite l’app.

Il virus viene rilevato quando i filamenti di DNA si legano alle proteine ​​sul sensore. Ciò provoca resistenza elettrica, indicando un risultato positivo.

Si dice anche che il sensore sia riutilizzabile perché una corrente elettrica può uccidere i campioni.

Il professor Tabib-Azar ha dichiarato: “In linea di principio, possiamo mettere questi dispositivi in ​​mano a tutti, e una volta che li produciamo su larga scala a buon prezzo, allora è come qualsiasi altra cosa che le persone vogliono avere con loro“.

L’app intende essere testata a luglio e potrebbe essere utilizzata entro agosto. I ricercatori hanno sottolineato che il dispositivo potrebbe essere utilizzato anche senza uno smartphone, ma l’elemento del telefono è più utile per aiutare a rintracciare il virus.