Coronavirus: il paziente irlandese sulla nave a Civitavecchia non ha contratto il virus

Il paziente irlandese ricoverato in sospetto contagio di febbre atipica dopo essere sbarcato dalla nave fermata al porto di Civitavecchia non ha contratto il Coronavirus. È risultato negativo infatti il test sull’uomo, arrivato all’ospedale romano in condizioni molto critiche.

La nave, una Msc Grandiosa, viaggiava con 6000 passeggeri fra cui 371 di nazionalità cinese, esaminati dal personale medico al porto di Civitavecchia. Ai cittadini cinesi non è stato permesso di sbarcare, così come non è stato consentito l’imbarco sulla nave ad altri passeggeri della stessa nazionalità, per precauzione. Il paziente irlandese, invece, era stato ricoverato per una polmonite.