Coronavirus, in Cina solo 8 nuovi casi: flessione importante anche in Corea del Sud

Coronavirus, in Cina solo 8 nuovi casi: flessione importante anche in Corea...

La luce in fondo al tunnel è una strada da seguire, quella tracciata dalla Cina, che nella giornata di ieri ha fatto registrare il numero minimo di contagiati in 24 ore. Sono solo solamente 8 i nuovi casi di coronavirus in tutto il paese. A riportare i dati incoraggianti che parlano di un picco ormai superato è la Commissione sanitaria nazionale (Nhc).

Si contano anche 7 decessi che portano il totale a 3.176, di cui 6 nella giornata di ieri nella provincia dell’Hubei, focolaio della pandemia. In Cina aumentano anche le guarigioni arrivate all’80% dei contagiati totali che dall’inizio dell’epidemia ammontano a 80.813, di cui finora 64.111 guariti.

Buone notizie anche in Corea del Sud

Arrivano notizie incoraggianti anche dalla Corea del Sud, uno dei paesi più colpiti dall’emergenza coronavirus. I dati ufficiali parlano di un netto calo dei contagi, arrivati nella giornata di ieri a 114, il dato più basso delle ultime due settimane.

Un calo che al momento però non riguarda Seul, che anzi preoccupa gli esperti per l’aumento del numero dei contagi, seppur ancora molto contenuti. Cina e Corea del Sud possono quindi iniziare a vedere la luce, in attesa di seguire la strada anche in Europa e nel resto del mondo.