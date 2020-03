Coronavirus in Italia: il numero d contagiati, guariti e morti ad oggi 8 marzo

Nuovo aggiornamento della protezione civile sul numero di contagiati, guariti e morti a seguito dell’emergenza coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Il bollettino aggiorna i dati a domenica 8 marzo: i contagiati totali dall’inizio dell’epidemia sono 7.375 persone, il numero è aumentato di 1.492 unità rispetto a ieri.

Il numero dei guariti al momento è di 622, più 33 rispetto a sabato, mentre i deceduti totali sono 366, più 133 rispetto al 7 marzo. Numeri tristemente in crescita a cui si aggiungono 3.557 persone ricoverate con sintomi (+ 906 rispetto a ieri), in 2.180 si trovano attualmente in isolamento domiciliare e sono infine 650 le persone in terapia intensiva, 83 in più rispetto a ieri sabato 7 maro.