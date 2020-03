Coronavirus, in Olanda chiudono i coffee shop: file enormi per comprare cannabis prima dello stop

Coronavirus, in Olanda chiudono i coffee shop: file enormi per comprare cannabis...

Situazione al limite in Olanda, con file enormi e gente in ansia per procurarsi cannabis prima che diventi impossibile, in virtù delle norme di legge appena varate.

Nei tempi del Coronavirus c’è chi, in Olanda, non può proprio rinunciare ai coffe shop ed alla cannabis, e a quanto pare sono davvero tanti. Almeno a giudicare dalle enormi file che si sono registraare, in queste ore, dopo la decisione del governo di chiudere i coffe shop. La gente si è riversata in massa in fila per comprare cannabis prima che entri in vigore il decreto.

Coronavirus, Olanda, chiudono i coffee shop: tutti in fila per comprare cannabis

Come in tutto il mondo, anche l’Olanda di fronte alla diffusione planetaria del Coronavirus sta andando lungo la strada dei ferrei divieti. E tra le decisioni dure da prendere, alcune sono vista come particolarmente drastiche, tanto da indurre la gente a prendere le ‘precauzioni’: come nel caso della cannabis in Olanda.

Così come fatto in Italia, anche gli altri governi stanno varando misure di contenimento e stanno iniziando a chiudere scuole e negozi e vietare eventi e assembramenti. Come ogni attività, di norma, che non sia considerata di primaria rilevanza.

In Olanda, ad esempio, è partito il provvedimento che porta alla chiusura dei coffee shop: questa decisione sta terrorizzando i tanti olandesi, che si sono lanciati a procurarsi una scorta di cannabis prima che i negozi chiudessero per rispettare il decreto di chiusura.

Si sono viste file infinite ma, non come in Italia, per acquistare cibo: ma appunto cannabis. Tutti in fila, quasi tutti con ordine e calma, ad eccezione di pochi casi sporadici tra cui quello di un uomo, che si è messo a tossire appositamente per cercare di disperdere la fila, ma è stato arrestato.

In Olanda, del resto, chiuderanno anche i sexy Shop. Anche in questo caso ci saranno code di clienti in attesa?