Coronavirus, isolato con il partner? Ecco le migliori posizioni sessuali da provare

Se a te e alla tua metà è stato ordinato di auto-isolarvi durante l’emergenza coronavirus, ecco alcuni modi per rendere più piccante la quarantena insieme.

Dato che le coppie rimangono in casa per precauzione, potrebbe essere l’occasione perfetta per aumentare il calore in camera da letto. Dal Covid69 al VaVaVaccino, ecco come puoi sfruttare al massimo l’auto-isolamento con il tuo partner!

Coronavirus, le posizioni del sesso: Corona-cowgirl

Se vuoi provare la posizione di Corona-Cowgirl, inizia facendo sdraiare il tuo partner sulla schiena. Quindi ti inginocchi con le spalle rivolte a lui, come se stessi pregando, poi infila gli stinchi sotto le gambe e piega la testa.

La posizione fornisce una penetrazione profonda ma non richiede troppe acrobazie da camera da letto.

Coronavirus, le posizioni del sesso: Covid 69

La maggior parte delle persone conosce la posizione sessuale “69”, ma hai sentito parlare del nuovo stile? Covid-69 è una nuova variante del classico.

Funziona con un partner disteso sul torace dell’altro, posizionandosi in modo che i genitali si posino vicino al partner sotto la bocca.

Il “donatore” è in grado di avere pieno accesso a tutto ciò che desidera esplorare, mentre il “ricevente” si distende e gode delle sensazioni.

Coronavirus, le posizioni del sesso: Sveltina di quarantena

Questa posizione sessuale frenetica è proprio ciò di cui hai bisogno prima di raggiungere il tuo laptop di lavoro al mattino. Prima di dedicarti allo smart working, potresti desiderare una sveltina veloce per iniziare bene la giornata.

Coronavirus, le posizioni del sesso: Sanitiser Pump

Se volessi spingere la barca fuori e provare qualcosa di avventuroso, la posizione potrebbe funzionare per te. Questa è un po ‘complicata da chiarire, ma promette grandi ricompense una volta che hai la situazione in pugno.

Per perfezionare la posizione, sdraiati sulla schiena con le gambe sollevate e piegate, in modo da distendere le caviglie verso la testa.

Quindi, l’uomo si accovaccia in modo da poter penetrare lentamente. Il tuo collo può avere un crampo in questa posizione viziosa, ma si dice che la posizione valga la pena per le grandi sensazioni che promette.

Coronavirus, le posizioni del sesso: Il VavaVaccino

La posizione VavaVaccino mette la donna saldamente al posto di guida e si sente in cima al mondo. Questa posizione ha molti nomi, cowgirl, ragazza in cima, a cavallo ma fondamentalmente le dà tutto il potere.

Per padroneggiare la posizione, chiedi al tuo uomo di sdraiarsi e cavalcarlo. Mentre sei in cima, sei in grado di controllare la penetrazione, la velocità e la spinta a tuo piacimento.

Coronavirus, le posizioni del sesso: Deep Clean

La Deep Clean colpisce tutti i punti che di solito sono difficili da raggiungere. Questa strabiliante interpretazione del missionario comporta il sollevamento delle gambe più in alto possibile.

Usandoti per il supporto, il tuo partner si appoggia sulle cosce mentre oscilli avanti e indietro insieme. E per un maggiore attrito (e per aumentare le possibilità di un inafferrabile orgasmo del punto G), gli esperti raccomandano anche di spremere i muscoli del pavimento pelvico il più a lungo possibile per raggiungere un orgasmo strabiliante.