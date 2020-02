Coronavirus: la chiusura delle scuole è una fake news

Puntuale, delle serie ‘la mamma degli imbecilli è sempre incinta’, anche in una situazione come questa – abbastanza seria – non è mancata la solita ‘catena’ messaggistica improntata al catastrofismo. Così da stamane nella Capitale, non si capisce come, nelle migliaia di chat Whatsapp dedicate alla scuola che ciascuna mamma anima, è comparso un fantomatico messaggio secondo cui fino al 5 marzo tutte le scuole di Roma e provincia sarebbero rimaste chiuse onde evitare possibili contagi da Coronavirus.

La smentita ufficiale di Palazzo Chigi

Un’evidente fake-news che ha però finito per essere creduta, al punto che, come se non avessero altro da fare, a Palazzo Chigi hanno dovuto ‘perdre tempo’ ad organizzare addirittura una smentita ufficiale:

“La Presidenza del Consiglio smentisce le notizie che stanno circolando in queste ore su una presunta chiusura, per decisione del Presidente Conte, di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Le decisioni e le misure adottate dal governo vengono comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali, alle quali si prega di far riferimento“.

La ministra Azzolina: “persone irresponsabili”

Come ha poi commentato in proposito Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, “Sono costretta a ripeterlo: in questa fase alimentare false notizie sulla chiusura delle scuole è da irresponsabili. Le decisioni vengono prese e comunicate dalle autorità competenti. Quindi il consiglio è questo: ascoltare solo le fonti ufficiali“.

Max