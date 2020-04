Coronavirus: la distanza sociale potrebbe essere necessaria fino al 2022. Cosa dicono gli scienziati

Il distanziamento sociale potrebbe essere necessario fino al 2022 per fermare la diffusione del coronavirus, secondo un nuovo studio. In base a questa ricerca, l’infezione riprenderà una volta che queste misure di restrizione saranno revocate.

Ciò consentirà di travolgere gli ospedali al punto da rendere necessario mantenere intermittentemente le distanze sociali fino al 2022, secondo la ricerca.

Distanza di un metro: fino a quando, cosa dice lo studio

Il nuovo studio di modellizzazione indica che l’incidenza totale del virus fino al 2025 dipenderà in modo decisivo dalla durata dell’immunità umana, di cui gli scienziati attualmente non sanno molto.

I ricercatori affermano che sono necessari urgentemente studi sierologici per determinare l’estensione dell’immunità della popolazione, se l’immunità diminuisce e con quale frequenza.

Gli esperti ritengono improbabile che Covid-19 segua il cugino più vicino, Sars-CoV-1, e venga sradicato da intense misure di salute pubblica dopo aver causato una breve pandemia. Al contrario, la trasmissione potrebbe assomigliare a quella dell’influenza pandemica circolando stagionalmente.

Stephen Kissler, ricercatore post dottorato presso la Harvard TH Chan School of Public Health, Grad Lab, dipartimento di immunologia e malattie infettive e colleghi, ha usato i dati sulla stagionalità di altri coronavirus umani noti per costruire un modello di interazioni pluriennali.

È stato usato il modello per studiare per quanto tempo le misure di allontanamento sociale devono rimanere in atto per mantenere il controllo di Covid-19 proiettando le sue potenziali dinamiche nei prossimi cinque anni. Sulla base delle loro simulazioni, affermano che il fattore chiave che modula l’incidenza del virus nei prossimi anni è la velocità con cui l’immunità del virus diminuisce, cosa che gli scienziati devono ancora determinare.