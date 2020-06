Coronavirus, la malattia collegata è più comune nei bambini di origine africana

Una sindrome rara nei bambini legata al Covid-19 sembra colpire i piccoli con origine africana più di quelli bianchi, hanno detto gli esperti.

L’ospedale pediatrico Evelina di Londra ha affermato che circa il 70-80% degli oltre 70 bambini che aveva curato per la sindrome proveniva da un contesto di etnia nera, asiatica e di minoranza.

Anche un piccolo studio su 21 bambini ricoverati all’ospedale Necker-Enfants di Malades a Parigi ha scoperto che oltre la metà (57%) aveva eredità africana, rispetto al 29% che era europeo e al 10% asiatico.

Malattia bambini simile a Kawasaki legata al coronavirus: cos’è, come si cura, sintomi, trattamento

I sintomi principali sono febbre alta e persistente ed eruzione cutanea, mentre alcuni bambini avvertono anche dolore addominale e problemi gastrointestinali.

Si dice che la malattia sia simile alla malattia di Kawasaki, che colpisce principalmente i bambini di età inferiore ai cinque anni, con sintomi tra cui una temperatura elevata, eruzioni cutanee, gonfiore.

La dottoressa Sara Hanna, direttrice medica dell’ospedale pediatrico Evelina di Londra, ha affermato che la sindrome è rara. “Sono in corso ricerche per cercare di capire le ragioni di questa distribuzione di casi e l’impatto di altri fattori come un aumento dell’IMC (indice di massa corporea) e bassi livelli di vitamina D, in particolare vista la diversa popolazione servita dall’Evelina”