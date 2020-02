Coronavirus, l’appello della Meloni al governo: “L’economia deve ripartire”

Stamane Giorgia Meloni ha lanciato un vero e proprio appello la governo affinché si torni ‘a lavorare’, guidare il Paese fuori da questa surreale impasse: “Fratelli d’Italia lancia un appello al Governo: metta in campo un piano strategico che consenta alle imprese che si trovano nei territori colpiti dal coronavirus di tornare gradualmente alla normalità e riprendere l’attività. Facciamo nostre le tante proposte che arrivano dal mondo produttivo per permettere alle aziende di ripartire e scongiurare che i danni economici dell’emergenza sanitaria siano ancora più pesanti. Sono tante le misure che si possono mettere in campo per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro, da una buona e corretta informazione alla possibilità di mettere per decreto a disposizione delle imprese strumenti di igiene e prodotti di sanificazione a prezzi stabiliti, fino alla collaborazione con i medici competenti. Far ripartire l’Italia – ha quindi concluso la leader di Fratelli d’Italia – è la nostra priorità e Fratelli d’Italia è pronta a fare la sua parte”.

