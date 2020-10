Coronavirus, le condizioni di salute di Trump: ultime notizie

Secondo quanto riportato da Fox News, le condizioni di salute del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sono in miglioramento. In mattinata (pomeriggio in Italia) è previsto un incontro con lo staff medico per una valutazione delle sue condizioni.

Dopo essere uscito in auto dall’ospedale per un breve saluto ai suoi sostenitori, il presidente è tornato a scrivere con insistenza su Twitter. “Il prossimo anno sarà il migliore di sempre”, ha twittato. “Votate, votate, votate”.

Donald Trump dovrebbe essere dimesso oggi dopo esser stato ricoverato per il Covid-19 venerdì 2 ottobre. In questi giorni si è parlato tanto delle sue condizioni, lamentando scarsa trasparenza da parte della Casa Bianca, che ha sempre definito il tycoon fuori pericolo. Nella sera di domenica però Sean Conley, medico di Trump, ha detto che “il paziente è curato anche con il desametasone”, un farmaco utilizzato nelle fasi più critiche della malattia.

Mario Bonito