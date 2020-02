Coronavirus, le dichiarazioni shock di Elisa De Panicis su Instagram

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip Elisa De Panicis è in queste ore al centro di una bufera su Instagram per via di alcune dichiarazioni collegate al Coronavirus in Italia. Attraverso le Instagram Stories l’ex concorrente del GF Vip ha utilizzato parole che non sono piaciute ai suoi follower, ricevendo numerosi commenti negativi.

Elisa De Panicis su Instagram: “Ha trionfato il Meridione”

Ecco cosa ha detto Elisa De Panicis sul Coronavirus in Italia: “Io lo so che ora tante persone inizieranno a scrivermi cose super cattivissime nei messaggi. Il Sud ha vinto contro il Nord perché quelli del Nord non possono scendere. Per una volta tutti i milanesi e i lombardi e i veneti, per una volta ce l’abbiamo fatta!”.

Insomma, l’ex gieffina ha tentato invano di trattare il delicato tema del Coronavirus che ad oggi solo in Italia ha causato 12 decessi e numerosi contagiati. Alle Storie Instagram della De Panicis sono seguiti centinaia di messaggi contro la showgirl.