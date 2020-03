Coronavirus: le migliori app per lo smart working

Questa settimana, i casi di coronavirus in tutto il mondo sono saliti alle stelle, portando a un panico diffuso sulla diffusione del virus. In molti casi è stato consigliato di evitare l’ufficio e lavorare da casa. Ma con un sacco di distrazioni, può essere difficile rimanere concentrati sul lavoro in smart working.

Per fortuna, ci sono diverse app disponibili per aumentare la tua produttività, con molte opzioni su App Store e Google Play Store.

Da Google Drive a Slack, ecco una carrellata delle migliori app che puoi scaricare per garantire che il tuo lavoro non subisca contraccolpi durante l’epidemia di coronavirus.

Coronavirus, migliori app smartworking: Slack

Slack è l’app ideale per rimanere in contatto con il tuo team mentre lavori da casa. Nella sua descrizio dell’App Store spiega: “Slack porta la comunicazione e la collaborazione del team in un unico posto in modo da poter svolgere più lavoro, sia che appartenga a una grande impresa che a una piccola impresa.

“Spuntate la vostra lista di cose da fare e fate progressi sui vostri progetti mettendo insieme le persone giuste, le conversazioni, gli strumenti e le informazioni di cui avete bisogno.”

La funzione di messaggistica istantanea di Slack è organizzata in canali a cui i membri del team possono unirsi e uscire se necessario, il che significa che non sarai bombardato da notifiche irrilevanti.

Nel frattempo, l’app può anche essere utilizzata per condividere e modificare documenti e può essere integrata con altri strumenti popolari come Twitter e Dropbox.

L’app può essere scaricata gratuitamente su Google Play Store e sull’App Store.

Coronavirus, migliori app smartworking: Zoom

Se il tuo lavoro richiede incontri faccia a faccia, Zoom può essere un’ottima opzione. L’app di videoconferenza consente di avviare o partecipare a videochiamate faccia a faccia con un massimo di 100 persone.

Ha anche diverse utili funzioni tra cui condivisione dello schermo, messaggistica di gruppo e la possibilità di condividere foto, web e file di Google Drive o Dropbox.

Zoom può essere scaricato gratuitamente su Google Play Store e sull’App Store.

Coronavirus, migliori app smartworking: Freedom

Se ti trovi distratto da altri siti Web e app, l’app Freedom potrebbe essere la soluzione perfetta. I suoi progettisti hanno spiegato: “Prendi il controllo del tempo sullo schermo! Usa Freedom per bloccare app e siti Web che fanno perdere tempo in modo da poter essere più concentrato, produttivo e impegnato con il mondo che ti circonda. ”

Per utilizzare l’app, selezionare semplicemente le app e i siti Web che si desidera bloccare e avviare una sessione Freedom. Se provi ad aprire un’app o un sito web bloccati durante la sessione, Freedom ne impedisce l’apertura.

Freedom può essere scaricato gratuitamente su Google Play Store e App Store.

Coronavirus, migliori app smartworking: Google Drive

Google Drive è una delle migliori app per accedere ai tuoi file su diversi smartphone, tablet e computer. Google ha spiegato: “Viene eseguito il backup dei file in Drive, ad esempio video, foto e documenti, in modo da non poterli perdere. Una volta lì, puoi facilmente invitare altri a visualizzare, modificare o lasciare commenti su uno qualsiasi dei tuoi file o cartelle.”

Google Drive può essere scaricato gratuitamente da Google Play Store e App Store.

Coronavirus, migliori app smartworking: Dawise

Un’altra fantastica app di produttività da utilizzare quando si lavora da casa è Daywise. L’app ti fornisce le tue notifiche in batch, permettendoti di godere di lunghi periodi di lavoro senza interruzioni, senza distrazioni.

I suoi progettisti hanno spiegato: “Che tu sia uno studente o un professionista che lavora, Daywise ti aiuterà a sviluppare la concentrazione e l’autocontrollo per iniziare a esibirti a livelli più alti. Presto inizierai a sentirti più rilassato, più in controllo del tuo tempo e pronto a vincere la giornata! ”

Daywise è scaricabile gratuitamente dal Google Play Store.