Coronavirus, le ultime notizie dagli Stati Uniti

Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha annunciato che verranno aiutate economicamente le famiglie dei lavoratori morti per contrastare il coronavirus. Operatori sanitari, poliziotti, vigili del fuoco e tutti i lavoratori essenziali. Un modo per “ricordare i nostri eroi”, ha detto Cuomo. Secondo i dati dalle Johns Hopkins University nello Stato, il più colpito degli Usa, sono morte quasi 30mila persone. Il totale dei decessi nel paese è 98.218.

Coronavirus, Trump dice di spostare la convention repubblicana. Poi cambia idea

Dal 24 al 27 agosto è prevista la convention repubblicana a Charlotte, in North Carolina, in vista delle elezioni presidenziali. Il presidente Donald Trump non ha intenzione di rimandarla o posticiparla a causa del coronavirus perché spera sia la “dimostrazione tangibile, grazie alla sua leadership, di un ritorno alla normalità”. Su Twitter però Trump ha criticato il governatore democratico dello Stato, Roy Cooper, per non aver ancora riaperto le attività, chiedendosi se sarà possibile per i repubblicani organizzare la conferenza. Il presidente vuole cambiare la sede della convention? Risponde sempre Trump, sempre su Twitter, poche ore dopo: “Non ho interesse nello spostare la convention repubblicana, come riportato dalla fake news del New York Times per creare problemi”.

Coronavirus, l’Oms sospende test idrossoclorichina

L’idrossiclorichina non sarà utilizzata per curare il Covid-19 per problemi di sicurezza. Lo ha annunciato ieri in videoconferenza Thedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità. Il farmaco, utilizzato come antimalarico, diventato ‘famoso’ grazie a Trump, che nei giorni scorsi aveva confidato ai giornalisti di aver iniziato una cura a base di idrossiclorochina come trattamento preventivo contro il coronavirus.

L’Oms ha deciso di interrompere le sperimentazioni della idrossiclorochina a seguito di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Lancet, in cui il farmaco è stato definito inutile se non “dannoso” per curare il Covid-19. Non sono mancate critiche da una parte della comunità scientifica.

Mario Bonito