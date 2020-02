Coronavirus, le vittime in Italia salgono a sei. Poi la Regione smentisce

Giornata particolarmente nefasta nel nostro Paese, in grave emergenza per i contagi da Coronavirus cinese. Questa mattina era stata annunciata la quarta vittima, un uomo anziano nel bergamasco, e la quinta vittima a ora di pranzo, nell’area lodigiana (si trattava in questo caso di un altro uomo anziano, di 88 anni).

Da pochi minuti è trapelata la notizia di un ulteriore decesso, si tratta quindi della sesta persona morta dopo aver contratto il coronavirus, e la terza vittima nella giornata di oggi. Seguono aggiornamenti.

Aggiornamento ore 14,25

Coronavirus: la sesta vittima italiana. Morta una donna di Crema a Brescia

Viene sempre dal nord Italia la sesta vittima del coronavirus. Si tratta di una donna originaria di Crema, deceduta agli Spedali civili di Brescia dopo essere stata trasferita in seguito alla conferma del contagio. In base alle informazioni riscontrate, si tratterebbe di una paziente oncologica il cui quadro clinico risultava già abbastanza critico prima del contagio.

Aggiornamento ore 14,35

“In merito alla notizia diffusa dagli organi di stampa in relazione ad una morte agli Spedali Civili di Brescia, sentita la Direzione Sanitaria dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, Regione Lombardia smentiscetale informazione, precisando che in tale struttura non si è verificato alcun decesso”. Notizia quindi prontamente smentita dalla Regione Lombardia, come riportato dall’Ansa.

Aggiornamento ore 15,50