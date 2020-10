Coronavirus, lo sfogo di Melania Trump su Twitter

A poco più di un mese dal voto, il presidente Donald Trump e la moglie Melania sono risultati positivi al coronavirus. Proprio la first lady ha annunciato la positività in un tweet che sa di critica al marito: “Come hanno già fatto troppi americani quest’anno, io e il presidente siamo a casa dopo essere risultati positivi al coronavirus al test per il Covid-19. Stiamo bene ma ho posticipato tutti i prossimi impegni. Mi raccomando – ha concluso – state al sicuro e supereremo tutto questo insieme”. Già nei mesi scorsi Melania aveva velatamente criticato il modo in cui il Trump ha gestito la pandemia.

Mario Bonito