Coronavirus, lo Spread oggi 18 Marzo 2020, andamento Differenziale Btp – Bund, Borsa Milano e europee

Come stanno andando le contrattazioni, i movimenti di listino, i dati sul differenziale e le Borse di oggi 18 Marzo 2020 in piena crisi mondiale da Coronavirus?

Ecco tutti i movimenti dello spread e delle Borse sia in riferimento a Milano che ai principali mercati europei e mondiali, alla luce delle diverse tante aperture odierne in questo ennesimo giorno, 18 Marzo 2020, di crisi planetaria di pandemia da Covid 19.

Lo Spread Btp Bund apre oggi 18 Marzo in calo a 271 punti. E il

rendimento decennale è al 2,35%. Sono questi i principali dati relativi al differenziale BTP BUND odierni.

L’apertura è in calo per lo spread fra Btp e Bund: il differenziale segna 271 punti contro i 279 di ieri in chiusura di giornata. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,35%, come detto.

Quanto alla Borsa, Milano apre in forte calo (-2,16%) e l’ndice Ftse Mib si porta a quota 14.987 punti. Sono questi i primi dati in avvio di seduta, con questo significativo calo per Piazza Affari al 18 Marzo 2020, con l’indice Ftse Mib al ribasso del 2,16% a 14.987 punti.

Aggiornamento ore 9.00

In precedenza, a livello globale, si era registrato per quanto concerne il petrolio un prezzo calato a 26,31 dollari. Brent -1,25% scende a 28,34 dollari.

Di fatto, pertanto prosegue la calata dei prezzi del petrolio ancora in giù sul mercato after hour di New York. Il Wti del Texas perde il 2,34% a 26,31 dollari al barile mentre come detto il Brent cede l’1,25% a 28,34 dollari al barile.

Dall’oriente, arrivano le notizie della Borsa di Hong Kong che apre in calo. In rialzo invece Shanghai e Shenzhen. La Borsa di Hong Kong apre la seduta in ambito negativo dal momento che l’indice Hang Seng indica nelle prime trattazioni una riduzione dello 0,67%, a 23.107,40 punti.

aggiornamento ore 11.12

L’indice Composite di Shanghai balza al contrario in avanti dello 0,69% a 2.798,94 punti, intanto che quello di Shenzhen conquista l’1,35% a 1.727,73.

La Borsa di Tokyo esordisce nella seduta odierna con un indice ‘più’ dopo il piano di recupero degli indici azionari Usa, con gli investitori che occhieggiano al programma di tutela del governo statunitense per fronteggiare il flop sull’economia a causa del coronavirus.

Il Nikkei cresce dello 0,50% a quota 17.096,32, con un miglioramento di 84 punti. Sul mercato valutario lo yen si depaupera a 107,40 sul dollaro, ma intanto è stabile sull’euro a un valore di 118,30.

aggiornamento ore 15,45