Coronavirus, l’Oms: “Si lavora sul vaccino. Nel mondo quasi 100mila i casi”

“Continuiamo a dire ai Paesi di mettere in pratica misure di contenimento, diagnosi e presa in carico perché ogni giorno che guadagnamo frenando i contagi, guadagnamo tempo per prepararci, per trovare un vaccino e salvare vite“. Così Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso della conferenza stampa tenutasi a Ginevra, dove si è fatto il punto sulla situazione relativa ai contagida Covid-19.

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha poi riferito che “Nelle ultime 24 ore, sono stati riportati 2.736 casi di Covid-19 in 47 Paesi. Abbiamo un totale di 98.023 casi in tutto il mondo e 3.380 morti. Stiamo per raggiungere i 100.000 casi confermati“.

Riguardo le cure sinora adottate, Ghebreyesus ha tenuto a sottolineare che “anche se la Cina è un grande produttore di farmaci e ingredienti attivi, non abbiamo rilevato carenze di medicinali, perché le aziende hanno a disposizione altre fonti di approvvigionamento“. E per quanto riguarda il vaccino, l’alto funzionario ha spiegato che “Finora l’Oms ha ricevuto richieste di revisione e approvazione per 40 test diagnostici, 20 vaccini sono in fase di sviluppo e sono in corso numerosi studi clinici sulle terapie contro il nuovo coronavirus“.

Max