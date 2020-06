Coronavirus, mai lasciare disinfettante mani in macchina: rischio incendio

Con l’emergenza coronavirus la maggior parte di noi ha fatto uso di disinfettanti per le mani, magari lasciando una bottiglietta di prodotto in macchina, pronta all’uso.

Gli esperti ora avvertono di non lasciare bottiglie di disinfettante per le mani in auto, perché surriscaldandosi potrebbero prendere fuoco.

I medici hanno dato l’avvertimento mentre un’ondata di caldo torrido fa salire le temperature verso i 36° C in questa settimana.

La raccomandazione è di rimuovere tutti i contenitori di disinfettante dalle auto, dopo che ci sono stati i primi casi di incendi.

Il clima caldo può far evaporare l’alcool nel disinfettante per le mani, liberando vapori infiammabili. Il vapore può quindi incendiarsi e causare roghi pericolosi all’interno delle auto.

La pressione può anche accumularsi all’interno della bottiglia, costringendole a rompersi ed esplodere.

“Se fuori è 25° C, la temperatura dell’aria interna del veicolo stimata può raggiungere i 50° C se lasciata per un paio d’ore”, hanno detto gli esperti. “Quindi, non è una sorpresa vedere le immagini che circolano sui social media che mostrano veicoli gravemente danneggiati a causa della bottiglia di disinfettante per le mani che si era accesa all’interno di un veicolo parcheggiato alla luce diretta del sole.”