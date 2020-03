Coronavirus, Maria De Filippi rinvia Amici All Stars: ecco quando andrà in onda

Coronavirus, Maria De Filippi rinvia Amici All Stars: ecco quando andrà in...

In tempo di Coronavirus, anche la Tv continua a sottoporsi a continui cambiamenti e, malgrado abbia deciso di continuare, salvo stravolgimenti, con i suoi principali programmi, anche Maria De Filippi si è piegata: rimandando Amici All Stars.

Si tratta di una decisione davvero importante quella presa da Maria De Filippi: la conduttrice di Amici ha deciso di rinviare l’edizione Amici All Stars. Ma a quando? Ecco quando andrà in onda.

Coronavirus, Maria De Filippi rinvia Amici All Stars: ecco quando verrà mandato in TV

La crisi Coronavirus non si riduce in Italia e anche in Europa. Come tante altre cose, anche i programmi tv stanno pagando dazio in questo senso e finiscono per essere sospesi, rinviati o chiusi.

In questo senso, dopo la decisione di far slittare l’uscita degli album dei cantanti, Maria De Filippi ha deciso di rinviare il Torneo All Star, l’idea del nuovo format legato ad Amici e dedicato ai cantanti e ai ballerini che sono stati lanciati negli anni da Maria De Filippi che doveva andare in onda dopo la finale del Serale di Amici, in programma il 3 aprile.

Se il Serale di Amici finirà, appunto, venerdì 3 aprile e quella sera si saprà il nome del vincitore della 19esima edizione, le tre prime serate previste per lo speciale Amici All Star non andranno in onda.

Il programma però è solo rinviato: infatti, Amici All Star andrà in onda il 2 maggio in prima serata su Canale 5. Lo ha rivelato Tv Sorrisi e Canzoni. Pare che, tra i concorrenti ci saranno Enrico Nigiotti, Michele Bravi, Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo Taveira.