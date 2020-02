Coronavirus, mascherine e lunghe file: l’aeroporto di Lamezia si attrezza così

Mascherine, lunghe file, decine e decine di minuti d’attesa. Il coronavirus fa paura e gli aeroporti italiani si attrezzando per limitarlo. Succede, in questo caso, a Lamezia Terme, dove prima di imbarcarsi sui voli nazionali viene misurata la temperatura corporea dei passeggeri a cui viene anche affidata una mascherina.

Un lungo procedimento che porta quindi ad altrettanto lunghe attese, a volte di più di mezz’ora. Un procedimento adottato ormai da diversi giorni dall’aeroporto di Lamezia, che tramite una nota aveva reso noto questo nuovo protocollo: “Dopo l’avvio del rilevamento della temperatura corporea dei passeggeri in arrivo dai voli internazionali, da questo pomeriggio negli scali di Lamezia Terme e di Reggio calabria saranno garantiti i controlli anche per i voli provenienti da Roma”, si leggeva nella nota, come dimostrano le foto in calce.