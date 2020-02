Coronavirus, Matty Il Biondo si mette in quarantena: “Meglio prevenire che curare”

Il Coronavirus in Italia continua a preoccupare di ora in ora tantissime persone, gli ultimi aggiornamenti parlano di 12 vittime e numerosi contagi, nel nord Italia sono migliaia le persone in quarantena e la psicosi legata al Covid-19 è ben visibile.

Anche sul web molti influencer e web star nelle ultime ore hanno dimostrato di temere il Coronavirus, lo youtuber Matty Il Biondo, già ospite anche in tv nelle trasmissioni di Barbara d’Urso, ha annunciato una settimana di auto-quarantena per contrastare il virus: “Io per qualche giorno, ma anche per qualche settimana, voglio stare in quarantena. Come dice un vecchio detto: meglio prevenire che curare. Voglio stare una settimana in quarantena e mi voglio riposare. Fate molta attenzione, ve lo dico da fratelli e sorelle cari miei fan. Vi voglio bene, vi prego, state attenti. Prevenitevi”.

In uno dei suoi ultimi video pubblicati su YouTube raccomanda alcuni consigli per evitare il contagio: “Bisogna evitare i baci. Lo sottolineo in particolare per i coniugi, fidanzati e ai fidanzati giovani. Non baciatevi, fate finta che sia il vostro periodo di crisi nera. Il contatto fisico no, avevo ragione. E io godo, perché non lo applico mai, tranne qualche volta con le femmine, ma mai con gli estranei”.