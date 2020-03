Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e in particolare per fornire tutti gli sforzi possibili per una corretta e migliore possibile informazione sul tema, Mediaset ha deciso di sospendere la trasmissione di Chiambretti, Domenica Live e Verissimo.

Coronavirus, Mediaset sospende Chiambretti, Domenica Live e Verissimo: ragioni e chiarimenti dei provvedimenti

Dunque nei giorni a venire non ci sarà l’appuntamento del Sabato con Silvia Toffanin, non ci sarà quella della domenica con Barbara D’Urso e niente CR4 per Piero Chiambretti.

aggiornamento ore. 00.45

Per fornire una informazione piena e completa sull’emergenza Coronavirus, Mediaset ha dunque scelto di concentrare la propria energia giornalistica, tecnica e produttiva sui contenuti a più alto livello informativo.

L’azienda ha deciso quindi di sospendere, per questa fase, i programmi #CR4 – La Repubblica delle Donne, Domenica Live e Verissimo per fare più forze e capacità produttiva alle testate dedicate all’attualità in diretta.

aggiornamento ore 7,40

Nello stesso tempo, i programmi di intrattenimento e informazione che resteranno in onda, da Mattino Cinque a Pomeriggio Cinque, si sposteranno sempre di più sulla cronaca e alla attualità di questi giorni complicati.

In questo senso, ancora di più, Rete 4 si propone inoltre di offrire al suo pubblico sette prime serate su sette di attualità in diretta. I soliti programmi di approfondimento della rete copriranno l’intera settimana, garantendo in questo modo ai telespettatori un’informazione approfondita e completa.

aggiornamento ore 10,40