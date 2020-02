Coronavirus, ministro Azzolina: “Nessun pericolo per le scuole”

L’occasione era la ‘Terza Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo’, e Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, avvicinata dai giornalisti al Sermig di Torino ne ha approfittato per replicare a quei presidenti di Regione che hanno chiesto di estendere l’isolamento anche ai bambini di ritorno dalla Cina, prima di rientrare nelle loro classi: “Non abbiamo un’emergenza per le scuole – ha subito tenuto a sottolineare il ministro – C’è una circolare del ministero della Salute che ha spiegato tutti i casi punto per punto, io mi sento di tranquillizzare gli studenti e le famiglie: la scuola resta un luogo di inclusione per cui, se non ci sono situazioni come quelle che qualcuno ha descritto, a scuola si va“.

