Coronavirus, morto un giovane allenatore spagnolo affetto da leucemia: aveva 21 anni

Non solo l’Italia, l’emergenza coronavirus ha raggiunto tutto l’Europa stravolgendo il modo di vivere di interi paesi. Anche la Spagna sta facendo i conti con la pericolosità del Covid-19, che col passare delle ore sta incrementando notevolmente il numero dei contagi e delle vittime, arrivate al triste numero di 297.

Tra queste anche un giovane ragazzo di 21 anni, Francisco Garcia, con patologie pregresse e affetto da leucemia. Il giovane era un allenatore delle giovanili dell’Atletico Portada Alta, squadra con sede a Malaga. Una triste notizia che in poche ore ha fatto il giro del paese.

“Come facciamo senza di te?”

Ad annunciare la sua scomparsa è stato lo stesso club attraverso un messaggio affidato al proprio profilo Instagram: “L’Atlético Portada Alta vuole esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e agli amici intimi del nostro allenatore Francisco García, che purtroppo ci ha lasciato oggi”, si legge nel messaggio che campeggia sotto alla foto del giovane.

Ancora: “Cosa facciamo senza di te, Francis? Eri sempre con noi dove era necessario, aiutando. Come continueremo a conquistare posizioni in campionato? Non sappiamo come, ma lo faremo sicuramente per te. Non ti dimenticheremo, riposa in pace, fenomeno”, conclude il messaggio in memoria del giovane allenatore scomparso.