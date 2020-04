Coronavirus, multato per passeggiata col pappagallo al guinzaglio: poi dietrofront. Può passeggiare due volte al giorno (VIDEO)

Al suo caso si sono interessate anche le Iene Show che, con un video molto cliccato sul web hanno diffuso le immagini e raccontato la sua storia: il clamore, ma anche l’ironia, si è diffusa rapidamente, anche perchè come si dice in genere in casi simili, tutto è bene quel che è finito bene.

Questa è la storia di un uomo che portava a spasso il suo bel pappagallo al guinzaglio in tempo di restrizioni e isolamento da coronavirus. La persona in questione è stata multata dai carabinieri: ma in seguito, la sua vicenda ha subito una evoluzione.

E’ arrivato il chiarimento, il dietrofront e non solo: il ‘padrone’ può davvero portare a spasso il suo bel pappagallo, due volte al giorno. Ecco di chi si tratta e come è andata l’intera vicenda.

Luigi Grimaldi, chi è l’italiano che porta a spasso il pappagallo col guinzaglio durante l’isolamento per coronavirus

Di lui e del suo simpatico pappagallo si è anche occupato Giancarlo Magalli nel corso de I Fatti Vostri: prima di lui avevano fatto le Iene Show, con tanto di video esplicativo.

Stiamo palando della vicenda di Luigi Grimaldi, l’uomo che era stato fermato dai carabinieri e multato. Luigi Grimaldi aveva subito la sanzione perché passeggiava con un pappagallo al guinzaglio. Oggi tutto è stato spiegato, e il pappagallo potrà passeggiare con il suo padrone due volte al giorno.

L’uomo è stato ospite nel salotto di Rai2 ricordando la vicenda. Senz’altro, uno dei momenti clou della trasmissione di Magalli che tra l’altro, in termini di ascolti, anche in base agli ultimi dati sta andando alla grande.

“I carabinieri mi hanno dato la possibilità di portare a svolazzare Dorian, il mio pappagallo”. Dice Luigi Grimaldi, il proprietario del simpatico pennuto di nome, appunto, Dorian.

Ecco il video de Le Iene.

Luigi era stato multato mentre passeggiava con il suo pappagallo Dorian al guinzaglio in Piazza Annunziata ad Angri, in provincia di Salerno, e il video di quei momenti ha fatto il giro del web.

Ecco il video nel momento della multa.

I carabinieri, stupefatti, l’hanno fermato e gli hanno fatto la multa per infrazione delle regole dell’emergenza Covid-19. Si esce solo per comprovata necessità e passeggiare con un pappagallo al guinzaglio non sembrava rientrare in questo ambito.

Ma non è così. Luigi è andato al commissariato dove ha presentato tutta la documentazione relativa al suo volatile domestico. Su Facebook fa notare a tutti: “Animale domestico non è solo sinonimo di cane. Un cane si può portare fuori a fare i suoi bisogni, ma potrebbe farli anche in un angolo del balcone o su un vecchio giornale. In una grande e civile Nazione quale l’Italia, il principio alla base delle disposizioni di legge è sicuramente rivolto a non tenere in cattività animali che per indole sono liberi. Liberi di sgambettare come i cani e liberi di volare come un uccello”.

I carabinieri della forestale gli hanno dato ragione. Luigi può dunque portare in giro il pappagallo al guinzaglio due volte al giorno, la mattina e il pomeriggio. Per lui valgono le stesse regole di tutti: mantenere la distanza dalle altre persone e non allontanarsi troppo da casa.

Grimaldi potrà anche fare ricorso per annullare la multa, e chiarisce: “Io e Dorian vogliamo ringraziare le forze dell’ordine per il loro lavoro, hanno fatto il loro dovere. Ora siamo felicissimi e vogliamo ringraziare tutti quelli che si sono stati vicini, le autorità e Gesù. Gloria a Dio”.

