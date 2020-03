Coronavirus, nel Lazio 1000 posti letto per emergenza ma sta finendo il sangue. D’Amato: “Rischio blocco attività chirurgica. Bisogna donare”

Coronavirus, nel Lazio 1000 posti letto per emergenza ma sta finendo il...

Nel Lazio per l’emergenza Covid 19, sono stati messi in campo ad oggi oltre 1.000 posti letto tra ordinari, malattie infettive, terapie intensive dedicate e R1. Domani i primi 10 trasferimenti dalle terapie intensive in R1, coordinati dalla task-force della Regione Lazio.

Lunedi parte Covid19 2 Hospital Gemelli-Columbus. Lo comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato che ringrazia “della straordinaria risposta in tempi immediati del sistema sanitario regionale”.

Emergenza donazioni: il Lazio sta rimanendo senza sangue

Rimane alta l’emergenza sangue. E’ di questa mattina il nuovo appello dell’assessorato alla Sanità regionale per la donazione di sangue. “Il Lazio sta rimanendo senza sangue. Donare è sicuro ed è consentito. Andare a donare è un valido motivo per uscire di casa ed è consentito”.

D’Amato aveva spiegato che: “l’emergenza Covid-19 sta mettendo in ginocchio i servizi trasfusionali. E’ necessario andare a donare perché c’è il rischio concreto di bloccare l’attività chirurgica. Rivolgo un appello alla donazione per consentire il prosieguo delle attività ospedaliere. Donare il sangue è sicuro, basta recarsi in uno dei nostri centri trasfusionali”.