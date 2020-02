Coronavirus nel Lazio: sospetti per coppia di Nettuno ed una pometina

Fortunatamente nel Lazio, ed nella capitale in particolare, al momento la situazione contagi da coronavirus sembra essere abbastanza tranquilla. Tuttavia tra ieri ed oggi sono giunte due segnalazioni provenienti dall’area dl litorale pontino.

Ieri infatti si era parlato di una coppia di Nettuno, trasferita per precauzione in osservazione all’Istituto Spallanzani di Roma. Tuttavia, hanno fatto sapere i medici, si attendono gli esiti del tampone eseguito. Come ha riferito il sindaco di Nettuno, Alessandro Coppola, “La coppia di Nettuno rientra tra i 39 casi ancora ricoverati e sotto osservazione presso l’Ospedale Spallanzani di Roma e restano in attesa dei risultati dei test effettuati ieri. Appena possibile verranno forniti aggiornamenti sulle loro condizioni”. In collaborazione co nle autorità sanitarie si sta ora cercando di ricostruire gli spostamenti ed i contatti avuti dai due negli ultimi giorno. A quanto sembra, dietro i sospetti, i contatti che i due avrebbero avuto vicini allo zero dal ritorno da Codogno.

Sospetti su una donna di Pomezia: analisi in corso

Nel frattempo stamane è giunta notizia che una donna straniera che abita a Pomezia – a Sud della Capitale – sarebbe stata prima ricoverata alla clinica Città di Aprilia, e poi trasferita allo Spallanzani per sospetto contagio da coronavirus. Ma anche in questo caso prima di poter dire si attendono i risultati degli specifici accertamenti.

Subito allertate, le autorità locali si sono subito messe in moto per ‘circoscrivere l’area’ dove vive la donna. In ogni caso è stato detto di non presentarsi ai pronto soccorso ma, in caso di sintomi influenzali, di chiamare i numeri telefonici 112 o il 1500.

Max