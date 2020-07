Coronavirus, nuova impennata di contagi da ieri: 379. Crescono anche le vittime, 9 nelle ultime 24 ore

Ieri, e ci sembravano molti, dalla Protezione civile era giunta notizia che i nuovi contagi erano stati tanti ma, stando a quanto comunicato poco fa dal ministero della Salute, i 379 casi registrati nel ultime 24 ore iniziano ad ‘impensierirci’.

In particolare, i nuovi casi registrati sono soprattutto nel trevigiano, in Veneto, dove è in atto un focolaio (+117), in Lombardia (+77), ed in Emilia Romagna (+36). Mentre in Piemonte i casi sono raddoppiati in una sola settimana, oggi l’unica regione che risulta a zero contagi è la Valle d’Aosta.

Fortunatamente continuano a crescere anche i guariti, complessivamente 199.974.

I positivi sono 12.422 mentre, 716 persone sono ancora ricoverate con sintomi negli ospedali.

Nelle terapie intensive vi sono ancora 41 pazienti, e ben 11.665 italiani sono ‘costretti’ a rimanere chiusi in casa in isolamento domiciliare.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max