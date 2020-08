Coronavirus: nuovi casi in calo (878) e 4 morti nelle ultime 24 ore

Ancora in calo per il secondo giorno di fila le persone che hanno contratto il Sars-Cov-2: sono 878 nelle ultime 24 ore (ieri 953). Le vittime legate al Covid-19 sono 4, come ieri. In aumento invece i tamponi effettuati, 72.341 (26.427 in più rispetto al giorno precedente). I pazienti ricoverati con sintomi sono 1.058 (+13 di ieri), di cui 66 in terapia intensiva, uno in più di ieri. I guariti di oggi sono 353. I pazienti in isolamento domiciliare sono 18.590 (+590). Le regioni dove nelle ultime 24 ore si è registrato un aumento più significativo di nuovi casi sono Lazio (+143), Campani (138), Lombardia e Veneto (119).

Mario Bonito