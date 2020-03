Coronavirus, nuovo modello autocertificazione da scaricare e compilare

Cambia il modulo per l’autocertificazione dei cittadini che vogliono spostarsi. Lo si evince da una circolare inviata ai prefetti dal capo della Polizia, Franco Gabrielli, in seguito al nuovo decreto del presidente del Consiglio pubblicato in Gazzetta Ufficiale e riguardante ulteriori misure contro la diffusione del Coronavirus. Il Viminale cambia il modulo per l’autocertificazione e inserisce le modifiche introdotte con l’ultimo Dpcm che vieta gli spostamenti per il rientro al proprio domicilio.

🔴 Online il modello per l'autodichiarazione aggiornato alle disposizioni previste dal decreto di @Palazzo_Chigi su #COVID2019 del 22 marzo 2020

👉 https://t.co/1YK0q9F0JB — Polizia di Stato (@poliziadistato) March 23, 2020

Nuovo modulo autocertificazione 23 marzo 2020: PDF da scaricare

Il nuovo modulo per l’autocertificazione valido da lunedì 23 marzo 2020. Ecco il link per scaricare il modello di autocertificazione per Coronavirus diffuso tramite il sito della Polizia di Stato, da utilizzare per ogni spostamento da casa.

Modulo autocertificazione Coronavirus 23 marzo