Coronavirus, ok del Messico all’attracco della nave italiana Msc

Gira che ti rigira, dopo l’alt della Giamaica e delle Isole Cayman, finalmente la nave da crociera italiana Msc Meraviglia ha finalmente trovato un ‘porto sicuro’.

Ieri infatti il comandante, solo per aver annunciato in fase di attracco di avere un membro dell’equipaggio influenzato (non affetto da coronavirus), si è visto negare la banchina per ben due volte e da due diversi Stati.

Manco stesse arrivando un carico di ‘appestati’!

Altra storia invece in Messico. Giunta al largo della costa di Cozumel, la grande nave da crociera – con oltre 3.500 passeggeri e 1.600 membri interni – a causa del forte vento (roba da 40 nodi l’ora ed onde alte), pur avendo avuto l’ok per l’attracco è dovuta restare alla rada aspettando che le condizioni meteorologiche rendano agevole la manovra di entrata nel porto messicano. Finalmente terra…

Max