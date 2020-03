Come ha affermato poco fa il Commissario straordinario per l’emergenza, Angelo Borrelli, ”Oggi sono stati trasferiti due pazienti in più rispetto a ieri, in totale dall’inizio dell’emergenza sono stati trasferiti 96 persone dalla Lombardia“.

Poi il Capo della Protezione civile ha informato che “Sono 12.204 i volontari impiegati nell’emergenza coronavirus”.