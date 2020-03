Coronavirus, Pomezia: Poste Italiane chiuse o con orari ridotti. Aggiornamenti contagi in città

Nell’ambito del continuo aggiornamento circa l’epidemia Coronavirus, il Comune di Pomezia tramite il proprio sito web comunica che Poste Italiane, nell’esercizio delle sue funzioni potrebbe subire dei cambiamenti e modifiche.

Coronavirus, Pomezia: Poste Italiane chiuse o con orari ridotti. E contagi stabili al momento in città



Nel dettaglio, Poste Italiane comunica che a partire da oggi nella città di Pomezia gli Uffici postali nel Comune potranno subire chiusure, modifiche o riduzioni dell’orario consueto. Un apposito avviso al pubblico sarà esposto per le debite informazioni alla clientela.

Nel frattempo, la situazione in questi giorni a Pomezia per quanto concerne i contagi da Coronavirus è stabile. Come dichiarato dal Comune online infatti “on risultano ad oggi nuovi casi di positività sul nostro territorio”.

Ne parla anche il Sindaco Zuccalà. “Una buona notizia per la nostra Città. Ma bisogna mantenere alta l’attenzione. Invito ancora una volta la cittadinanza ad attenersi alle prescrizioni ministeriali e a uscire di casa solo in caso di necessità. Per quanto riguarda i servizi comunali invito tutti a utilizzare i servizi on line e, solo per casi urgenti, a chiamare gli uffici per un appuntamento”.