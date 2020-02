Coronavirus, positiva la turista di Bergamo a Palermo. Rischio anche al Sud

La turista bergamasca che si trovava in vacanza a Palermo, ricoverata all’ospedale Cervello della città siciliana, è risultata positiva al test per il coronavirus. La donna era stata sottoposta ai necessari controlli dopo aver manifestato i classici sintomi influenzali.

A confermarlo è la Regione Sicilia: “Abbiamo un sospetto caso positivo risultato tale all’esame del tampone”. Il pericolo di propagazione del coronavirus cinese, adesso, si sposta anche al Sud Italia. Disposte le misure di quarantena per la cerchia della donna risultata positiva e le persone che sono state a stretto contatto con lei.

Coronavirus, negativi i test in Valle d’Aosta

Negativi, invece, i test per i possibili casi in Val d’Aosta. “Al momento non esistono casi di coronavirus, nemmeno sospetti, in Valle d’Aosta” ha comunicato il Governo della Regione autonoma Valle d’Aosta dopo i risultati arrivati questa notte sui sei presunti casi di coronavirus. “Tutti i test hanno dato esito negativo”, si legge nel comunicato.