Coronavirus, Premier Giuseppe Conte ospite a “Accordi & Disaccordi” su Nove dalle 21,25: anticipazioni puntata straordinaria

La prima serata quest’oggi su Nove, dalle ore 21.25 prevede una puntata di Accordi & Disaccordi con in primo piano l’intervento del premier Giuseppe Conte.

Nove propone un’edizione straordinaria del talk guidato dai giornalisti Andrea Scanzi e Luca Sommi. Infatti, sarà ospite in collegamento da palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte.

Naturalmente al centro del dibattito ci saranno le misure straordinarie del Governo per l’emergenza Covid-19 e l’analisi dei dati dei contagi, dei decessi e dei vari provvedimenti governativi finora messi in atto.

Coronavirus, Premier Conte ospite a “Accordi & Disaccordi” su Nove: anticipazioni

Tanti ovviamente saranno gli altri i temi al centro dell’intervento del Presidente del Consiglio. Con Giuseppe Conte non si potrà non parlare della durata delle restrizioni e delle possibili graduali riaperture, delle autocertificazioni e delle sanzoni, passando per i provvedimenti di Welfare per aiutare le fasce più deboli, le imprese in difficoltà. Non mancheranno accenni ovviamente ai rapporti con l’opposizione e le loro proposte, oltre che con l’Europa, in relazione ai tanto celebri ormai coronabond.

Giuseppe Conte su Nove: info su Decreti e riapertura attività, analisi dagli ospedali e guest star

Il Premier parlerà della recentissima decisione di prolungare le restrizioni fino al 13 Aprile, e dovrebbe poter tornare sui temi come il bonus di 600 euro, gli aiuti alle famiglie e gli esami di stato e le scuole, chiuse fino a data da destinarsi.

Ne seguirà dunque un ampio e successivo dibattito in studio. Nel corso della diretta, altri protagonisti si collegheranno con i conduttori. Tra i quali, il regista e attore Carlo Verdone, che in questi giorni si è mosso, come altri tanti artisti a favore degli ospedali “prime linee romane” Spallanzani e Gemelli.. Come sempre, il punto di vista e il commento del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio.