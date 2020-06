Coronavirus: preoccupante aumento di pazienti nelle terapie intensive. Calano però i malati, e più guariti

Oggi la notizia che viene dal quadro quotidiano che la Protezione civile ci illustra in merito alla situazione contagi nel Paese, non è di quelle ‘confortanti’. Dopo due mesi infatti, torna purtroppo a salire il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive del Paese. Un fatto insolito e forse anche un po’ ‘preoccupante’ perché era dallo scorso 4 aprile che non si registrava un aumento dei ricoveri per la ventilazione meccanica assistita. Ieri infatti i ricoverati erano 163, ed oggi 168.

Da ieri sono stati registrati 66 nuovi decessi, portando così il numero della vittime a 34.514.

Se 4 regioni sono a zero contagi (pochi giorni fa erano ben 9), dei 333 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (per un totale di 238.159 contagiati), il 64% sono lombardi.

Ricoverati con sintomi negli ospedali sono ancora in 2.867 persone, ma da ir ne sono uscite 246.

In isolamento domiciliare, senza sintomi o con sintomi lievi permangono 20.066 italiani, pari all’87% degli attualmente positivi.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max