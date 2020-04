Coronavirus, presto un milione di casi nel mondo: aggiornamenti Covid-19 del 2 Aprile 2020

Numeri tragici, un dramma globale come non lo si era mai vissuto. Il coronavirus sta continuando a mietere vittime, e negli Usa, terra ora tra le più falcidiate, si è toccata quota 884 morti in 24 ore: è un record. E purtroppo i dati sono destinati a crescere.

Mentre salta la conferenza sul clima, i numeri relativi al covid-19 a livello planetario sono a dir poco spaventosi: i casi di coronavirus nel mondo si avviano molto rapidamente alla soglia del milione.

Coronavirus, presto un milione di casi nel mondo: il dato della Johns Hopkins University

Stando infatti all’ultimo bollettino della Johns Hopkins University i contagi registrati fino ad oggi a livello globale sono 937.091, mentre il totale dei decessi è a quota 47.231 e le persone guarite sono 193.764.

Un distanziamento di ‘numeri’ che fa paura: dietro ai numeri ci sono esseri umani. E nessuno, in nessun luogo al mondo, è al sicuro. Negli Usa per esempio registrano 884 morti in 24 ore, un nuovo record giornaliero.

Nel complesso il numero dei morti nel Paese è di 5.119, mentre i casi sono 216.515. Lo stato di New York è quello più falcidiato, seguito dal New jersey e dalla California, ma nuovi picchi si hanno in Lousiana e in Michigan.

A New York per la prima volta muore un bambino. Le autorità non hanno rilevato la sua età, ma hanno detto che aveva delle patologie preesistenti. Inoltre, un bimbo di sei settimane è morto in Connecticut. Trump è stato chiaro: i prossimi giorni saranno “orribili”.

aggiornamento ore 2,33

L’emergenza coronavirus fa doverosamente rinviare la conferenza Onu sul clima CoP26, presieduta dal Regno Unito con la partecipazione dell’Italia. L’appuntamento, per la battaglia contro i gas serra, era in calendario a Glasgow per novembre, e ora è stata rinviata al 2021.

L’Olanda, intanto, ha prolungato le chiusure almeno fino al 28/4. I Paesi Bassi hanno deciso di diluire dal 6 al 28 aprile il regime di restrizioni per fronteggiare il coronavirus. Lo ha detto il premier Mark Rutte. Il premier ha invitato gli olandesi a restare a casa e a non pianificare le vacanze. “Anche dopo il 28 aprile non torneremo a una situazione normale”, ha chiarito Rutte.

aggiornamento ore 6.45

I modelli statistici illustrati alla Casa Bianca sul coronavirus prevedono che negli Usa possano perdere la vita da 100 mila a 240 mila persone, con un picco a meta’ aprile di oltre 2000 persone al giorno. “Ma noi non accettiamo questi numeri e speriamo di contenerli, se agiamo tutti insieme rispettando le misure in atto”, ha dichiarato Anthony Fauci, capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Nel mentre, come ormai ampiamente noto, gli Stati Uniti hanno dichiarato che invieranno in Italia materiale sanitario per 100 milioni di dollari: lo aveva detto il presidente americano Donald Trump chiarendo anche che gli Usa stanno già fornendo respiratori all’Italia così come alla Spagna e alla Francia. “Giuseppe – ha aggiunto Trump riferendosi al presidente del consiglio Giuseppe Conte – era molto contento”.

aggiornamento ore 10.01