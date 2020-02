Coronavirus, primo contagio a Madrid. Era stato di recente in Italia

Anche nella Capitale spagnola emerge il primo caso ufficiale di contagio da coronavirus cinese. A Madrid un ragazzo di 24 anni è risultato positivo al test: era stato di recente nel Nord Italia in viaggio. Si tratta del settimo caso confermato in Spagna, di cui cinque soltanto nell’ultima giornata.

Come hanno riferito i media spagnoli, il giovane è in attesa di essere trasferito in ospedale presso la propria abitazione. Nel frattempo, i due turisti italiani di Piacenza, a Tenerife in vacanza, sono stati ricoverati in isolamento nell’ospedale Candelaria di Santa Cruz. Nell’Hotel dove alloggiava la coppia, l’H10 Costa Adejie Palace, sono state messe in quarantena circa mille persone.

Nel frattempo anche nella popolosa Barcellona si conferma il primo caso, una donna 36enne italiana che risiede in Catalogna, ma veniva da un viaggio nel Nord Italia. Il ministero della Salute spagnolo ha preso la decisione di ampliare le zone a rischio coronavirus e raccomanda di evitare i viaggi non strettamente necessari