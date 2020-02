Coronavirus: primo morto italiano. È il 78enne di Padova

Il coronavirus fa la prima vittima anche in Italia. Adriano Trevisan, il 78enne del padovano ricoverato insieme alla moglie dopo il contagio, è morto in ospedale. L’uomo era un ex imprenditore edile con tre figli, una delle quali è stata sindaco in passato del Comune di Vo’Euganeo, Vanessa Trevisan.

L’uomo era in ospedale da dieci giorni per altre patologie presso l’ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova. “Non c’è stato neppure il tempo per poterlo trasferire” ha commentato il presidente della regione Veneto Zaia.