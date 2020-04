Coronavirus: quali attività potrebbero non riaprire nella Fase 2

Ma quando inizia davvero questa Fase2? E cosa riapre e cosa no? Malgrado la emergenza da Covid-19 non sia affatto finita e i morti stiano continuando a toccare numeri piuttosto alti, da qualche giorno, complice la curva discendente e le stime di ripresa a una progressiva riapertura, tutti in Italia continuano a chiedersi quando le varie attivitá torneranno a funzionare.

Come abbiamo visto, di recente il governo ha prolungato il lockdown ancora fino al 3 Maggio e di conseguenza, a parte le poche attivitá che hanno giá ripreso, sará il 4 Maggio la data cruciale.

A breve Conte parlerá alla nazione e dirá cosa riapre e cosa no. Ma ci sono esercizi, attivitá, negozi e luoghi di aggregazione e di ritrovo che potrebbero non riaprire o, almeno, non nella Fase2.

Ovvero? Quali in particolare? Ecco tutte le specifiche del caso e le previsioni che in queste ore vengono fatte.

Coronavirus: quali attività potrebbero non riprendere nella fase due

Dunque alcune attività potrebbero andare incontro ad una chiusura per un tempo indefinito. Il riferimento é per tutti quei luoghi dove piu é alto il rischio contagio, per motivi legati alla vicinanza delle persone all’interno del luogo specifico e per la fila che si viene a formare.

In particolar modo in questo elenco potrebbero rientrare:

cinema e teatri,

stadi e centri sportivi aperti al pubblico

sale da ballo

discoteche.

aggionramento ore 6,12

Insomma, come si vede, si tratta di luoghi che prevedono un grande afflusso di persone e ci dovrà essere un graduale processo volto, da un lato al ridimensionamento degli stessi, e da un altro punto di vista una rivalutazione della loro stessa natua.

I cinema, potrebbero riaprire, come anche i teatri, se garantissero posti numerati, distanziamenti e deflussi regolari, anche se andrebbero ripensati i percorsi di riciclo di aria e di igienizzazione.

Ma gli stadi? Non si pensa solo alla partita di calcio ma anche alla calca durante concerti: sará possibile mantenere la distanza tra chi siede ad un metro? Come sará il comportamento degli ultras, e dei gruppi organizzati e chi, nel caso dei match di calcio, garantirá la vera sicurezza degli steward?

Da qui il timore di un rinvio a tempo indeterminato anche per i concerti, visto che si tratta di eventi particolarmente carichi di adrenalina, pathos, e di contatto.

Inoltre, si parla anche del problema del mancato ritorno economico a causa dei pochi biglietti venduti, per quelli giá venduti per eventi che non si terranno. E per le partite di calcio si va verso le porte chiuse per molto tempo ancora.

aggiornamento ore 8.20

Coronavirus, aperture attivitá a rischio: ipotesi macro-aree Nord, centro e Sud

Una strada possibile porta alla possibilta´di lavorare all’ipotesi di avviare riaperture differenziate per macro-aree, a seconda della diffusione del contagio.

Il piano prevede in teoria un monitoraggio dopo 15 giorni per l’andamento della curva e, in caso di necessità, cambiare in un verso o in un altro le misure. Sulla base di tale ipotesi, il Paese potrebbe essere diviso in tre macro-aree: Nord, Centro, e Sud.

Resterá comunque salva la necessitá di mantenere le distanze, la igienizzazione e la sicurezza di delle persone.

Sembra che in una prima fase, quella di inizio Maggio, non vi siano numeri per riaperture di attivitá come quella degli estetisti e dei parrucchieri ma che a stretto giro di posta sará comunque possibile, ovviamente sempre con uso di mascherine e guanti.

Si prevedono accessi limitati e numerati oppure su prenotazione, ma il problema resta al riguardo degli assembramenti nei centri commerciali.

aggiornamento ore 11.00