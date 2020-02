Coronavirus, quali numeri chiamare in caso di emergenza

Il coronavirus è arrivato in Italia e fa paura. Al momento sono 4 i morti, l’ultimo un uomo di 88 anni di Bergamo con diverse patologie pregresse. Aumentano i contagi e la paura, inevitabile in una situazione del genere. L’allarme non deve però indurre a gesti sconsiderati, per questo sono state varate alcune regole da rispettare.

Una delle principali direttive è quella di non recarsi al pronto soccorso o dal medico di base se si accusano i sintomi del coronavirus. Una regola per impedire il diffondersi del virus all’interno di studi medici e ospedali. Proprio per questo sono stati attivati dei numeri verdi da chiamare qualora si avesse il sospetto di avere sintomi derivanti dal virus.

Quali numeri chiamare in caso di sintomi?

Al momento sono stati predisposti due numeri verdi per la Lombardia e per il Veneto, le due regioni al momento più colpite dal virus. I numeri in questione possono essere utilizzati per segnalare eventuali sintomi o più semplicemente chiedere informazioni su come comportarsi.

I numeri sono:

*numero verde per la Lombardia: 800 894545

*numero verde per il Veneto: 800 462340

Attivo in tutta Italia il numero 1500, ossia quello del ministero della salute e ovviamente il 112 per qualsiasi chiamata d’emergenza.