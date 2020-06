Coronavirus, record ‘positivo’ di vittime nelle ultime 24 ore: 6. Dei nuovi contagi il 62% è in Lombardia

Oggi per quel che riguarda la situazione coronavirus nel Paese, poco fa la Protezione civile ha reso noto che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 126 nuovi contagi tuttavia, il 62% di questi (78), sono stat registrati in Lombardia.

A ‘confortarci’ , il fatto che sia a Trento, che in otto regioni (Molise, Calabria, Valle d’Aosta, Umbria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Marche), da ieri si registrano zero contagi.

Oltretutto, cosa non da poco, i decessi da ieri sono stati 6 (con 16 regioni a zero morti), e riguardano Lombardia e Toscana (1 entrambe), e Piemonte ed Emilia Romagna (2 ciascuna). Un fatto che non accadeva dal ‘lontano’ 28 febbraio. Il totale delle vittime è quindi giunto a 34.744.

Per quel che riguarda gli attualmente positivi, in Italia sono 16.496, con 185 persone in meno nelle ultime 24 ore.

Sono invece 305 i guariti dal Covid da ieri, a fronte di 189.196.

Con i due usciti da ieri, cala ancora il numero dei pazienti in terapia intensiva, oggi 96.

Negli ospedali, ci sono ancora 1.120 ricoverati con sintomi, 40 in meno di ieri.

Infine, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati eseguiti 27.218 tamponi.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max