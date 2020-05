Coronavirus, Regione Lazio: sì al rimborso abbonamenti mezzi pubblici

Qualcosa si muove sul fronte trasporti nella Regione Lazio. Il “Sì al rimborso degli abbonamenti” arriva dall’assessore regionale alla Mobilità Mauro Alessandri.

“In questo periodo di lavoro legato alla ripartenza in sicurezza della nostra regione – scrive Alessandri su Facebook – non abbiamo dimenticato , come spesso vi ho detto, di dare seguito alle richieste dei pendolari, attraverso il confronto con le altre Regioni, unitariamente. Nel Lazio abbiamo mantenuto sia durante la fase di lockdown che in tutte le successive fasi il più alto livello di servizio nazionale sia su gomma che su ferro per tentare di limitare i disagi dei nostri cittadini e permettere a tutte e tutti di viaggiare in sicurezza. Da adesso, a seguito delle previsioni contenute nel nuovo decreto, possiamo dare il via all’iter necessario al rimborso degli abbonamenti per i mesi in cui non è stato possibile usufruirne. Entro pochi giorni pubblicheremo tutte le modalità di rimborso previste“.