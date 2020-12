Coronavirus, Regno Unito: da mercoledì lockdown a Londra

Dopo solo due settimane dalla fine del lockdown nazionale, Londra torna in lockdown da mercoledì. Lo ha annunciato il ministro della Salute Matt Hancock. Rimarranno chiusi pub, ristoranti e bar, che potranno lavorare solo per l’asporto, mentre saranno aperti i negozi. I cittadini, però, non potranno entrare e uscire dalla città. Le nuove misure sono state adottate dopo un aumento dei contagi “molto preoccupante”, ha spiegato il sindaco della città Sadiq Khan, che ha chiesto più aiuti al governo centrale per far rifiatare l’economia. “Chiedo al governo di fornire urgentemente ulteriore supporto per tenere sotto controllo la diffusione del virus, salvare vite umane e garantire che il nostro sistema sanitario nazionale questo inverno non venga travolto”, ha detto Khan.

Mario Bonito